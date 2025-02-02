ЦАХАЛ заявил о расширении операции на севере Западного берега Иордана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении контртеррористической операции на севере Западного берега реки Иордан еще на пять населенных пунктов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении контртеррористической операции на севере Западного берега реки Иордан еще на пять населенных пунктов.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделения безопасности расширяют операцию по пресечению терроризма в северной Самарии (израильское обозначение северной части Западного берега реки Иордан - ред.) на пять населенных пунктов. Силы безопасности продолжают операцию по пресечению терроризма на севере Самарии, обеспечивая при этом безопасность граждан Государства Израиль, - говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что боевая группа бригады "Бисаль" начала действовать в Таммуне после авиаудара в январе, в результате которого было уничтожено десять террористов.

Кроме того, в ЦАХАЛ подтвердили, что за 1 февраля трижды атаковали с воздуха отряды вооруженных радикалов в Кабатии и Дженине в северной части Западного берега Иордана.

Напомним, что 21 января пресс-служба армии Израиля сообщила, что силовики приступили к проведению масштабной операции в районе города Дженин, которая получила название "Железная стена". 27 января военные проинформировали о начале операции в городе Тулькарм, также расположенном в северной части Западного берега Иордана.