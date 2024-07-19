ЦАХАЛ заявил о пуске 65 снарядов со стороны Ливана 19 июля

Израильские военные в течение дня наблюдают многочисленные обстрелы северных районов страны с территории Ливана. В общей сложности зафиксирован запуск почти 65 снарядов по Израилю.

Израильские военные в течение дня наблюдают многочисленные обстрелы северных районов страны с территории Ливана. В общей сложности зафиксирован запуск почти 65 снарядов по Израилю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-службе.

Часть снарядов была перехвачена силами ПВО, остальные упали в незаселенной местности.

Сообщений о пострадавших не поступало. В ответ на обстрелы израильская артиллерия нанесла удары по источникам огня.

Помимо этого, ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке и объектам инфраструктуры военных формирований "Хезболлах" в районе населенного пункта Аит-эш-Шааб на юге Ливана. По данным военных, установка использовалась для обстрела в направлении израильского поселка Абирим.