ЦАХАЛ заявил о новых ударах по югу Ливана из-за нарушения режима тишины

Израильские военные нанесли удары по участникам вооруженных формирований организации "Хезболлах" на юге Ливана.

Израильские военные нанесли удары по участникам вооруженных формирований организации "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом заявила армейская пресс-служба.

По ее версии, это было сделано в ответ на нарушение режима прекращения огня.

"В течение субботы Армия обороны Израиля предприняла действия для пресечения нескольких случаев террористической деятельности на юге Ливана, которые представляли угрозу для Государства Израиль. В одном из случаев Армия обороны Израиля выявила террориста, угрожавшего войскам, развернутым на юге Ливана, в нарушение соглашений и договоренностей между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля нанесла удар по террористу", - говорится в тексте.

По данным ЦАХАЛ, израильская армия в свою очередь действует в соответствии с соглашениями и договоренностями между Израилем и Ливаном, поддерживая условия прекращения огня.