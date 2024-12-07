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ЦАХАЛ заявил о новых ударах по югу Ливана из-за нарушения режима тишины

ЦАХАЛ заявил о новых ударах по югу Ливана из-за нарушения режима тишины Израильские военные нанесли удары по участникам вооруженных формирований организации "Хезболлах" на юге Ливана.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 18:00
ЦАХАЛ заявил о новых ударах по югу Ливана из-за нарушения режима тишины

Израильские военные нанесли удары по участникам вооруженных формирований организации "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом заявила армейская пресс-служба.

По ее версии, это было сделано в ответ на нарушение режима прекращения огня.

"В течение субботы Армия обороны Израиля предприняла действия для пресечения нескольких случаев террористической деятельности на юге Ливана, которые представляли угрозу для Государства Израиль. В одном из случаев Армия обороны Израиля выявила террориста, угрожавшего войскам, развернутым на юге Ливана, в нарушение соглашений и договоренностей между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля нанесла удар по террористу", - говорится в тексте.

По данным ЦАХАЛ, израильская армия в свою очередь действует в соответствии с соглашениями и договоренностями между Израилем и Ливаном, поддерживая условия прекращения огня.

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