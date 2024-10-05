ЦАХАЛ заявил о новых ударах по военным объектам "Хезболлах" в районе Бейрута

Истребители ВВС Израиля нанесли новые удары по штабам и военным объектам "Хезболлах" в районе Бейрута.

Истребители ВВС Израиля нанесли новые удары по штабам и военным объектам "Хезболлах" в районе Бейрута.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Истребители ВВС Израиля нанесли точные удары по дополнительным командным центрам "Хезболлах" и объектам террористической инфраструктуры в районе Бейрута", - говорится в заявлении.

"Эта атака последовала за серией других ударов, которые были нанесены ночью, в ходе которых истребители ВВС Израиля атаковали склады оружия, командные центры и дополнительные объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие "Хезболлах" в районе Бейрута", - отметили в ведомстве.

Военные заявили, что перед ударами были сделаны многочисленные шаги для снижения риска нанесения вреда гражданскому населению, включая заблаговременное оповещение, а также использование точных боеприпасов и наблюдения с воздуха.

"Хезболлах" намеренно разместила оружие под жилыми зданиями в самом центре города Бейрут, подвергая опасности население в этом районе", - продолжили в пресс-службе, указав, что ЦАХАЛ продолжит действовать против угрозы террористической организации "Хезболлах в целях защиты граждан Израиля.