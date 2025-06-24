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ЦАХАЛ заявил о нарушении Ираном перемирия

ЦАХАЛ заявил о нарушении Ираном перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракеты летевшие в Израиль со стороны Ирана.
Другие страны
24 июня 2025 г. 11:38
ЦАХАЛ заявил о нарушении Ираном перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты по израильской территории, нарушив перемирие.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба в соцсетях.

"Некоторое время назад на севере Израиля завыли сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль", - говорится в сообщении.

Согласно информации, ВВС Израиля проводят операции по перехвату и намерены "нанести удары там, где это необходимо для устранения угрозы".

"Оборона не герметична, поэтому необходимо продолжать следовать инструкциям Командования тыла", - говорится в сообщении.

В свою очередь израильские СМИ сообщают, что сигналы тревоги прозвучали в районе Хайфы, Верхней Галилее, Западной Галилее и на Голанских высотах. Отмечается, это был одиночный запуск из Ирана в сторону северного Израиля.

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