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ЦАХАЛ заявил о новом авиаударе по долине Бекаа на востоке Ливана

ЦАХАЛ заявил о новом авиаударе по долине Бекаа на востоке Ливана ЦАХАЛ заявил о новом авиаударе по долине Бекаа на востоке Ливана
Другие страны
30 мая 2025 г. 15:09
ЦАХАЛ заявил о новом авиаударе по долине Бекаа на востоке Ливана

Израильские ВВС нанесли в ночь на пятницу новый удар по долине Бекаа на востоке Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Целью был объект военной инфраструктуры, на территории которого, по данным армии, находились вооружения. В пресс-службе уточнили, что Израиль ранее атаковал этот объект, но недавно военные выявили попытки вооруженных отрядов организации "Хезболла" восстановить его.

"Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любой угрозы Государству Израиль и пресечет любые попытки "Хезболла" восстановить свой террористический потенциал", - предупредили военные.

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