ЦАХАЛ заявил о наземных операциях по всей территории сектора Газа

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществляют наземные операции по всей территории сектора Газа.

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществляют наземные операции по всей территории сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Силы Армии обороны Израиля продолжают операции против террористических организаций по всему сектору Газа, уничтожая террористические объекты и террористов", - говорится в заявлении.

В частности, на севере палестинского анклава подразделения 252-й дивизии в ходе операции обнаружили схрон с оружием террористической организации ХАМАС и ликвидировали ряд террористов, продолжили в армейском ведомстве. На юге сектора Газа подразделения 36-й дивизии продолжают бои в районе города Рафах и оси "Мораг" [к югу от города Хан-Юнис], а также во взаимодействии с ВВС уничтожили террористические объекты и ликвидировали террористов в этом районе, добавили в пресс-службе.