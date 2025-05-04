ЦАХАЛ заявил о наземных операциях по всей территории сектора Газа

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществляют наземные операции по всей территории сектора Газа.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Силы Армии обороны Израиля продолжают операции против террористических организаций по всему сектору Газа, уничтожая террористические объекты и террористов", - говорится в заявлении.
В частности, на севере палестинского анклава подразделения 252-й дивизии в ходе операции обнаружили схрон с оружием террористической организации ХАМАС и ликвидировали ряд террористов, продолжили в армейском ведомстве. На юге сектора Газа подразделения 36-й дивизии продолжают бои в районе города Рафах и оси "Мораг" [к югу от города Хан-Юнис], а также во взаимодействии с ВВС уничтожили террористические объекты и ликвидировали террористов в этом районе, добавили в пресс-службе.