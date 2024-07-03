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ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Ливане одного из командиров "Хезболлах"

ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Ливане одного из командиров "Хезболлах" Израильские военные ликвидировали на юге Ливана одного из командиров вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах" Мухаммада Неаму Насера.
Другие страны
3 июля 2024 г. 22:59
ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Ливане одного из командиров Хезболлах

Израильские военные ликвидировали на юге Ливана одного из командиров вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах" Мухаммада Неаму Насера.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, Насер с 2016 года командовал элитным подразделением "Насер", руководил ракетными обстрелами Израиля со стороны юго-западных районов Ливана.

"Помимо этого, Насер управлял большим количеством террористических атак в отношении Израиля как во время войны, так и до нее, а ранее он занимал руководящие позиции в структуре террористической организации "Хезболлах", - говорится в заявлении.

Ранее ливанский телеканал AlHadath о ликвидации Насера на востоке города Тир.

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