ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Ливане одного из командиров "Хезболлах"

Израильские военные ликвидировали на юге Ливана одного из командиров вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах" Мухаммада Неаму Насера.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно информации, Насер с 2016 года командовал элитным подразделением "Насер", руководил ракетными обстрелами Израиля со стороны юго-западных районов Ливана.
"Помимо этого, Насер управлял большим количеством террористических атак в отношении Израиля как во время войны, так и до нее, а ранее он занимал руководящие позиции в структуре террористической организации "Хезболлах", - говорится в заявлении.
Ранее ливанский телеканал AlHadath о ликвидации Насера на востоке города Тир.