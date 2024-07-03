ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Ливане одного из командиров "Хезболлах"

Израильские военные ликвидировали на юге Ливана одного из командиров вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах" Мухаммада Неаму Насера.

Израильские военные ликвидировали на юге Ливана одного из командиров вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах" Мухаммада Неаму Насера.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, Насер с 2016 года командовал элитным подразделением "Насер", руководил ракетными обстрелами Израиля со стороны юго-западных районов Ливана.

"Помимо этого, Насер управлял большим количеством террористических атак в отношении Израиля как во время войны, так и до нее, а ранее он занимал руководящие позиции в структуре террористической организации "Хезболлах", - говорится в заявлении.

Ранее ливанский телеканал AlHadath о ликвидации Насера на востоке города Тир.