ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Ливане двух полевых командиров "Хезболлах"

Израильские военные устранили в районе Хиама на юге Ливана двух полевых командиров вооруженного крыла организации "Хезболлах".

Израильские военные устранили в районе Хиама на юге Ливана двух полевых командиров вооруженного крыла организации "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили командира "Хезболлах" в районе Хиама Фарука Амина Аласи", - говорится в заявлении.

По данным ЦАХАЛ, Аласи был ответственен за множество ракетных атак по израильским населенным пунктам в районе Галилеи, включая город Метула.

"Армия обороны Израиля уничтожила командира роты специальных сил "Радван" движения "Хезболлах" в районе Хиама Юсефа Ахмада Нуна", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что военнослужащие Армии обороны Израиля продолжают операции на юге Ливана. Израильские войска в ходе ближних боев и ударами с воздуха в этом районе ликвидировали несколько оперативников "Хезболлах" и боевиков сил "Радван", а также обнаружили большое количество оружия, уточнили в пресс-службе.