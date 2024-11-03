ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Ливане двух полевых командиров "Хезболлах"

Израильские военные устранили в районе Хиама на юге Ливана двух полевых командиров вооруженного крыла организации "Хезболлах".
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили командира "Хезболлах" в районе Хиама Фарука Амина Аласи", - говорится в заявлении.
По данным ЦАХАЛ, Аласи был ответственен за множество ракетных атак по израильским населенным пунктам в районе Галилеи, включая город Метула.
"Армия обороны Израиля уничтожила командира роты специальных сил "Радван" движения "Хезболлах" в районе Хиама Юсефа Ахмада Нуна", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что военнослужащие Армии обороны Израиля продолжают операции на юге Ливана. Израильские войска в ходе ближних боев и ударами с воздуха в этом районе ликвидировали несколько оперативников "Хезболлах" и боевиков сил "Радван", а также обнаружили большое количество оружия, уточнили в пресс-службе.