ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе одного из командиров "Исламского джихада"

Израильские военные ликвидировали в ходе операции в секторе Газа одного из важных членов радикальной палестинской группировки "Исламский джихад".

Израильские военные ликвидировали в ходе операции в секторе Газа одного из важных членов радикальной палестинской группировки "Исламский джихад".

Как передает Report , об этом в своем телеграм-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности уничтожили главу оперативного штаба северной части сектора Газа и высокопоставленного члена организации "Исламский джихад". Мамдух Лулу был помощником руководителей северного региона сектора Газа в организации "Исламский джихад" и находился в контакте с высокопоставленными лицами в штаб-квартире организации за рубежом", - говорится в сообщении.

Он был убит в результате авиаудара ВВС Израиля на основании разведданных Службы общей безопасности, добавили в армии.

"Лулу был центральной фигурой "Исламского джихада", он инициировал и возглавлял многочисленные террористические атаки со стороны Газы против Израиля", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.