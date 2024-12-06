ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе главы сил воздушной обороны ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа начальника сил воздушной обороны движения ХАМАС Нидаля Аль-Наджара.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа начальника сил воздушной обороны движения ХАМАС Нидаля Аль-Наджара.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в пресс-службе отметили, что Аль-Наджар на протяжении всей войны являлся одним из руководителей атак на Государство Израиль и войска Армии обороны Израиля.

"В ходе точечной операции был ликвидирован глава воздушного подразделения ХАМАС в городе Газа и командир подразделения воздушной обороны ХАМАС в секторе Газа Нидаль Аль-Наджар", - говорится в заявлении.

ЦАХАЛ "продолжит преследовать любого, кто принимал участие в террористических действиях против израильских мирных жителей и войск Армии обороны Израиля", заверили военные.