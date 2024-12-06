О нас

ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе главы сил воздушной обороны ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе главы сил воздушной обороны ХАМАС Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа начальника сил воздушной обороны движения ХАМАС Нидаля Аль-Наджара.
Другие страны
6 декабря 2024 г. 20:48
ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе главы сил воздушной обороны ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа начальника сил воздушной обороны движения ХАМАС Нидаля Аль-Наджара.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в пресс-службе отметили, что Аль-Наджар на протяжении всей войны являлся одним из руководителей атак на Государство Израиль и войска Армии обороны Израиля.

"В ходе точечной операции был ликвидирован глава воздушного подразделения ХАМАС в городе Газа и командир подразделения воздушной обороны ХАМАС в секторе Газа Нидаль Аль-Наджар", - говорится в заявлении.

ЦАХАЛ "продолжит преследовать любого, кто принимал участие в террористических действиях против израильских мирных жителей и войск Армии обороны Израиля", заверили военные.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi