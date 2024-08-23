ЦАХАЛ заявил о ликвидации трех радикалов на Западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила длившуюся 14 часов контртеррористическую операцию в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, в ходе которой ударом с воздуха были ликвидированы три вооруженных радикала.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила длившуюся 14 часов контртеррористическую операцию в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, в ходе которой ударом с воздуха были ликвидированы три вооруженных радикала.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В Тулькарме военные также уничтожили 2 лаборатории по производству взрывчатки, задержали разыскиваемого подозреваемого в причастности к террористической деятельности и разрушили квартиру террориста. За последние семь дней силовики задержали более 40 разыскиваемых лиц и конфисковали около 15 единиц оружия в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан", - говорится в сообщении.

Согласно информации, с 7 октября прошлого года, когда начался новый виток обострения палестино-израильского конфликта, на Западном берегу Иордана были задержаны 4 850 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности. 1 960 из них подозреваются в связях с правящим в секторе Газа радикальным движением ХАМАС.