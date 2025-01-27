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ЦАХАЛ заявил о ликвидации ракетчика "Исламского джихада" в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил о ликвидации ракетчика "Исламского джихада" в секторе Газа Израильские военные в течение дня несколько раз открывали предупредительный огонь в секторе Газа, а также ликвидировали там радикала из палестинского движения "Исламский джихад".
Другие страны
27 января 2025 г. 03:19
ЦАХАЛ заявил о ликвидации ракетчика Исламского джихада в секторе Газа

Израильские военные в течение дня несколько раз открывали предупредительный огонь в секторе Газа, а также ликвидировали там радикала из палестинского движения "Исламский джихад".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Согласно ее заявлению, радикал из ракетного подразделения "Исламского джихада" был устранен в южной части анклава после того как "создал угрозу" для находившихся там израильских военных.

Кроме того, в центральной части сектора израильские войска "выявили несколько собраний десятков подозрительных лиц, которые двигались в сторону войск и создавали им угрозу". Военные "сделали предупредительные выстрелы в сторону подозрительных лиц", проинформировали в армии.

По версии израильской стороны, эти действия не нарушают условия режима прекращения огня, вступившего в силу в секторе Газа 19 января. "Армия обороны Израиля полна решимости полностью поддерживать условия соглашения с целью возвращения заложников. Армия обороны Израиля готова к любому сценарию и будет продолжать предпринимать необходимые действия для предотвращения непосредственных угроз для военнослужащих Армии обороны Израиля", - заявили в пресс-службе, призвав жителей Газы "следовать объявлениям военных и избегать приближения к войскам, развернутым в том районе".

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