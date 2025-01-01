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ЦАХАЛ заявил о ликвидации полевого командира ХАМАС в Хан-Юнисе

ЦАХАЛ заявил о ликвидации полевого командира ХАМАС в Хан-Юнисе Израильские военные ликвидировали ударом с воздуха полевого командира палестинского радикального движения ХАМАС в гуманитарной зоне в городе Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Другие страны
1 января 2025 г. 04:52
ЦАХАЛ заявил о ликвидации полевого командира ХАМАС в Хан-Юнисе

Израильские военные ликвидировали ударом с воздуха полевого командира палестинского радикального движения ХАМАС в гуманитарной зоне в городе Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Террорист действовал из убежища в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе", - говорится в заявлении израильских военных.

Ликвидированный Абд аль-Хади Сабах являлся одним из высокопоставленных радикалов, руководивших нападением вооруженных боевиков на кибуц Нир-Оз близ границы с сектором Газа 7 октября 2023 года, добавили в пресс-службе, указав, что ЦАХАЛ "продолжит действовать против всех террористов, принимавших участие в кровавой резне 7 октября".

В армейском ведомстве заявили, что "перед ударом были предприняты шаги по смягчению ущерба гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов и воздушного наблюдения".

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu “HƏMAS”ın səhra komandirini məhv edib

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