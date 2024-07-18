ЦАХАЛ заявил о ликвидации около 20 боевиков ХАМАС из "Аш-Шати" и "Нухба"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с ВВС ликвидировала около 20 боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из батальона "Аш-Шати", включая командира взвода и бойцов элитного подразделения "Нухба".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с ВВС ликвидировала около 20 боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из батальона "Аш-Шати", включая командира взвода и бойцов элитного подразделения "Нухба".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы армии.

"В ходе совместной операции ЦАХАЛ и ВВС Израиля были уничтожены около 20 террористов ХАМАС из батальона "Аш-Шати" и террористов "Нухба", занимавших должности инженеров, снайперов и наблюдателей", - говорится в сообщении.

В ходе рейда был ликвидирован командир взвода и снайпер батальона "Аш-Шати" Мухаммед Абу Джаттаб, который совершал многочисленные атаки на войска ЦАХАЛ в секторе Газа. В частности он обвиняется в убийстве 9 июля этого года майора Таля Лахат (боец подразделения "Маглан") в центральной части Газы.