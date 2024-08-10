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ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из командиров боевого крыла ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из командиров боевого крыла ХАМАС Израильские военные ликвидировали на юге сектора Газа одного из командиров боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС Валида ас-Суси.
Другие страны
10 августа 2024 г. 21:21
ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из командиров боевого крыла ХАМАС

Израильские военные ликвидировали на юге сектора Газа одного из командиров боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС Валида ас-Суси.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, ас-Суси был уничтожен в результате точечного авиаудара, нанесенного ВВС Израиля вечером 9 августа на основании имевшихся у армии разведданных.

По сведениям израильских военных, он занимал руководящую должность в структурах безопасности ХАМАС в южной части сектора Газа, в частности, ас-Суси отвечал за сбор разведданных.

Помимо этого, за минувшие сутки израильские военные уничтожили в секторе Газа десятки вооруженных палестинских радикалов и разрушили десятки объектов военной инфраструктуры, говорится в сообщении.

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