ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из командиров боевого крыла ХАМАС

Израильские военные ликвидировали на юге сектора Газа одного из командиров боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС Валида ас-Суси.
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Согласно информации, ас-Суси был уничтожен в результате точечного авиаудара, нанесенного ВВС Израиля вечером 9 августа на основании имевшихся у армии разведданных.
По сведениям израильских военных, он занимал руководящую должность в структурах безопасности ХАМАС в южной части сектора Газа, в частности, ас-Суси отвечал за сбор разведданных.
Помимо этого, за минувшие сутки израильские военные уничтожили в секторе Газа десятки вооруженных палестинских радикалов и разрушили десятки объектов военной инфраструктуры, говорится в сообщении.