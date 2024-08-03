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ЦАХАЛ заявил о ликвидации многочисленных отрядов противника на юге Газы

ЦАХАЛ заявил о ликвидации многочисленных отрядов противника на юге Газы Израильская армия нанесла удары с воздуха по военным целям в секторе Газа и уничтожила за сутки "многочисленные отряды" вооруженных радикалов на юге палестинского анклава.
Другие страны
3 августа 2024 г. 11:32
ЦАХАЛ заявил о ликвидации многочисленных отрядов противника на юге Газы

Израильская армия нанесла удары с воздуха по военным целям в секторе Газа и уничтожила за сутки "многочисленные отряды" вооруженных радикалов на юге палестинского анклава.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Среди атакованных целей в пресс-службе перечислили "террористические отряды", "военные сооружения" и "террористическую инфраструктуру".

В районе города Рафах и прилегающего к нему Телль-эс-Султана в южной части палестинского анклава за сутки израильские подразделения во взаимодействии с ВВС "ликвидировали многочисленные отряды террористов", добавили в пресс-службе.

Сообщается также, что израильские военные продолжают оперативную деятельность в центральной части Газы, где за сутки армия Израиля "нейтрализовала склады оружия и военные сооружения ХАМАС".

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