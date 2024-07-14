ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС

Израильская армия подтвердила факт ликвидации в результате удара по сектору Газа руководителя военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис Рафиа Саламы.

Израильская армия подтвердила факт ликвидации в результате удара по сектору Газа руководителя военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис Рафиа Саламы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Вчера, основываясь на разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, ВВС Израиля атаковали и ликвидировали в районе Хан-Юниса командира бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафиа Саламу. Он был одним из ближайших соратников Мухаммеда ад-Дейфа, командующего военным крылом ХАМАС, и был одним из организаторов резни 7 октября", - отмечено в сообщении.

В тексте нет сведений о судьбе самого ад-Дейфа, занимающего второе место в иерархии ХАМАС. 13 июля поступали сообщения о том, что именно он был главной целью удара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал этот удар поворотным моментом в израильской военной кампании в секторе Газа, подтверждающим серьезность намерений Израиля ликвидировать все руководство ХАМАС.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.