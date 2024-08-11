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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командиров ХАМАС и "Исламского джихада" в школе Газы

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командиров ХАМАС и "Исламского джихада" в школе Газы Израильские военные ликвидировали в ходе удара по комплексу школы "Эт-Табиин" в секторе Газа утром 10 августа нескольких командиров подразделений палестинских радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад".
Другие страны
11 августа 2024 г. 18:59
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командиров ХАМАС и Исламского джихада в школе Газы

Израильские военные ликвидировали в ходе удара по комплексу школы "Эт-Табиин" в секторе Газа утром 10 августа нескольких командиров подразделений палестинских радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова.

"На данный момент подтверждены личности 19 ликвидированных террористов, которые находились в здании мечети комплекса "Эт-Табиин" в момент атаки, среди них боевики ХАМАС и "Исламского джихада", в том числе командиры различных подразделений", - сказала Уколова. По ее словам, "удар был нанесен по одному из этажей мечети высокоточными снарядами". Есть видео, "снятое вчера днем после удара", на котором "видно, что комплекс и сама мечеть остались целы", отметила представитель военных.

"По данным разведки, они (радикалы – ред.) использовали этот комплекс как оперативный центр для планирования и осуществления терактов против Израиля", - продолжила Уколова, отметив, что это "далеко не первый пример использования террористами школ, мечетей и больниц в качестве оперативных центров". Использование гражданских и гуманитарных объектов - "известная стратегия исламистских группировок", и было "много примеров" того, как "ХАМАС целенаправленно подвергает жителей сектора Газа опасности", добавила она.

Уколова отметила, что перед нанесением удара 10 августа израильские военные "приняли различные меры для того, чтобы снизить опасность для мирного населения сектора Газа". "Удар был нанесен только после получения точных разведданных о том, что в зоне удара находятся террористы", - добавила Уколова. Она также обвинила власти сектора в завышении данных о жертвах, отметив, что "это уже не первый раз, когда ХАМАС распространяет лживые данные".

Напомним, что ранее армейская пресс-служба сообщила о нанесении точечного авиаудара по "оперативному центру управления ХАМАС, размещенному внутри мечети в школьном комплексе "Эт-Табиин". По данным армии, по нему было выпущено три высокоточных снаряда.

По данным службы гражданской обороны палестинского анклава, жертвами обстрела стали по меньшей мере 93 человека, в том числе 11 детей и 6 женщин.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu: Qəzzada məktəbdə HƏMAS və "İslami Cihad"ın komandirləri zərərsizləşdirilib

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