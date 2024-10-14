ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира воздушных сил ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в ходе ударов израильских ВВС в секторе Газа в сентябре командира воздушных сил радикального движения ХАМАС Самира Абу Дакка.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
"Абу Дакка сменил предыдущего главу воздушных сил ХАМАС, который был уничтожен в октябре 2023 года", - уточняется в заявлении.
По данным израильских военных, Абу Дакка ответственен за запуск беспилотников и дронов в сторону израильской территории и войск Армии обороны Израиля и являлся важным источником знаний в воздушных силах ХАМАС, сыграв центральную роль в их создании.
"Ликвидированный радикал был среди тех, кто отвечал за проникновение парапланов и БПЛА на израильскую территорию во время резни 7 октября 2023 года", - сказано в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, Абу Дакка занимал должность начальника подразделения БПЛА ХАМАС до мая 2021 года.