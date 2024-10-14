О нас

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира воздушных сил ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира воздушных сил ХАМАС в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в ходе ударов израильских ВВС в секторе Газа в сентябре командира воздушных сил радикального движения ХАМАС Самира Абу Дакка.
Другие страны
14 октября 2024 г. 22:03
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира воздушных сил ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в ходе ударов израильских ВВС в секторе Газа в сентябре командира воздушных сил радикального движения ХАМАС Самира Абу Дакка.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Абу Дакка сменил предыдущего главу воздушных сил ХАМАС, который был уничтожен в октябре 2023 года", - уточняется в заявлении.

По данным израильских военных, Абу Дакка ответственен за запуск беспилотников и дронов в сторону израильской территории и войск Армии обороны Израиля и являлся важным источником знаний в воздушных силах ХАМАС, сыграв центральную роль в их создании.

"Ликвидированный радикал был среди тех, кто отвечал за проникновение парапланов и БПЛА на израильскую территорию во время резни 7 октября 2023 года", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Абу Дакка занимал должность начальника подразделения БПЛА ХАМАС до мая 2021 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Сухопутные войска США планируют модернизацию ПВО и вертолетов
Сухопутные войска США планируют модернизацию ПВО и вертолетов
14 октября 2024 г. 22:23
Нетаньяху: Израиль продолжит беспощадно бить по Хезболлах по всему Ливану
Нетаньяху: Израиль продолжит "беспощадно" бить по "Хезболлах" по всему Ливану
14 октября 2024 г. 21:37
МИД Индии решил отозвать посла и нескольких дипломатов из Канады
МИД Индии решил отозвать посла и нескольких дипломатов из Канады
14 октября 2024 г. 21:19
ЦАХАЛ обнаружил на юге Ливана 800-метровый бункер Хезболлах
ЦАХАЛ обнаружил на юге Ливана 800-метровый бункер "Хезболлах"
14 октября 2024 г. 20:26
Более 60 дипучреждений Украины за рубежом получили письма о минировании
Более 60 дипучреждений Украины за рубежом получили письма о минировании
14 октября 2024 г. 19:53
Арагчи: Непрямые переговоры Ирана и США приостановлены из-за особой ситуации в регионе
Арагчи: Непрямые переговоры Ирана и США приостановлены из-за особой ситуации в регионе
14 октября 2024 г. 19:43
Зеленский на этой неделе представит план победы Украины в Раде
Зеленский на этой неделе представит план победы Украины в Раде
14 октября 2024 г. 19:23
СМИ: Во Франции арестовали имущество бизнесменов из РФ на сумму более €70 млн
СМИ: Во Франции арестовали имущество бизнесменов из РФ на сумму более €70 млн
14 октября 2024 г. 18:53
Комитет ЕП одобрил кредит Киеву на €35 млрд за счет доходов от активов РФ
Комитет ЕП одобрил кредит Киеву на €35 млрд за счет доходов от активов РФ
14 октября 2024 г. 18:35
Российские и пакистанские военные проводят совместное тактическое учение
Российские и пакистанские военные проводят совместное тактическое учение
14 октября 2024 г. 18:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi