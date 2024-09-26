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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецподразделения "Нухба" движения ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецподразделения "Нухба" движения ХАМАС Ликвидирован командир спецподразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС и еще один боец движения.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 16:35
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецподразделения Нухба движения ХАМАС

Ликвидирован командир спецподразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС и еще один боец движения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Истребители ВВС при сотрудничестве со службой общей безопасности (ШАБАК) нанесли точечные удары по командующему подразделения "Нухаба" террористической организации ХАМАС и террористу, принимавшему участие в событиях 7 октября", - сказано в сообщении.

ЦАХАЛ сообщил, что на прошлой неделе в районе Рафаха был уничтожен Сулийман Джавад Абу Лафи, который отвечал за поставку оружия на территорию сектора Газа. Также в результате авиаудара был убит брат Сулиймана, Абдулла Абу Лафи - боец палестинского движения "Исламский Джихад". За прошедшие сутки в ходе операции в районе Рафаха силы 162-й дивизии израильской армии уничтожили около 15 бойцов ХАМАС.

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Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS-ın xüsusi təyinatlılarının komandirini öldürüb

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