ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецподразделения "Нухба" движения ХАМАС

Ликвидирован командир спецподразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС и еще один боец движения.

Ликвидирован командир спецподразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС и еще один боец движения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Истребители ВВС при сотрудничестве со службой общей безопасности (ШАБАК) нанесли точечные удары по командующему подразделения "Нухаба" террористической организации ХАМАС и террористу, принимавшему участие в событиях 7 октября", - сказано в сообщении.

ЦАХАЛ сообщил, что на прошлой неделе в районе Рафаха был уничтожен Сулийман Джавад Абу Лафи, который отвечал за поставку оружия на территорию сектора Газа. Также в результате авиаудара был убит брат Сулиймана, Абдулла Абу Лафи - боец палестинского движения "Исламский Джихад". За прошедшие сутки в ходе операции в районе Рафаха силы 162-й дивизии израильской армии уничтожили около 15 бойцов ХАМАС.