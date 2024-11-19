ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира ракетного подразделения организации "Хезболлах" на юге Ливана Али Тауфика Дуэйка.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
"Дуэйк командовал подразделением ракет средней дальности с сентября 2024 года, заменив на этом посту предыдущего командира, который был уничтожен", - говорится в заявлении.
В пресс-службе отметили, что Али Тауфик Дуэйк ответственен за запуск более 300 ракет, в том числе в сторону Хайфы и центральной части Израиля.