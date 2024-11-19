ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира ракетного подразделения организации "Хезболлах" на юге Ливана Али Тауфика Дуэйка.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира ракетного подразделения организации "Хезболлах" на юге Ливана Али Тауфика Дуэйка.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Дуэйк командовал подразделением ракет средней дальности с сентября 2024 года, заменив на этом посту предыдущего командира, который был уничтожен", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что Али Тауфик Дуэйк ответственен за запуск более 300 ракет, в том числе в сторону Хайфы и центральной части Израиля.