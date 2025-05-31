ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила о ликвидации на юге Ливана командира ракетного подразделения движения "Хезболлах" Мохаммада Али Джамуля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила о ликвидации на юге Ливана командира ракетного подразделения движения "Хезболлах" Мохаммада Али Джамуля.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

"Силы ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Мохаммада Али Джамуля, командующего ракетным подразделением "Хезболлах" в районе Шакиф... на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала эскалации конфликта Джамуль стоял за многочисленными обстрелами в сторону израильского тыла и сил ЦАХАЛ, а некоторое время назад предпринимал попытки восстановить инфраструктуру "Хезболлах" на юге Ливана, что является грубым нарушением соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном.