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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлах" в Ливане Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила о ликвидации на юге Ливана командира ракетного подразделения движения "Хезболлах" Мохаммада Али Джамуля.
Другие страны
31 мая 2025 г. 13:18
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ракетного подразделения Хезболлах в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу сообщила о ликвидации на юге Ливана командира ракетного подразделения движения "Хезболлах" Мохаммада Али Джамуля.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

"Силы ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Мохаммада Али Джамуля, командующего ракетным подразделением "Хезболлах" в районе Шакиф... на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала эскалации конфликта Джамуль стоял за многочисленными обстрелами в сторону израильского тыла и сил ЦАХАЛ, а некоторое время назад предпринимал попытки восстановить инфраструктуру "Хезболлах" на юге Ливана, что является грубым нарушением соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном.

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Версия на азербайджанском языке Livanda "Hizbullah"ın raket bölməsinin komandiri öldürülüb

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