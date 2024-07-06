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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения ПВО "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения ПВО "Хезболлах" в Ливане Израильские ВВС ликвидировали одного из командиров сил воздушной обороны организации "Хезболлах" в районе города Баальбек на востоке Ливана.
Другие страны
6 июля 2024 г. 23:14
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения ПВО Хезболлах в Ливане

Израильские ВВС ликвидировали одного из командиров сил воздушной обороны организации "Хезболлах" в районе города Баальбек на востоке Ливана.

Как передает Report, об этом заявила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Некоторое время назад ВВС нанесли удар в районе Баальбека и уничтожили террориста Мейтама Мустафу Альтаара, который являлся командиром подразделения воздушной обороны "Хезболлах". Мейтам руководил многими видами деятельности подразделения и принимал участие в планировании и проведении многочисленных атак против Государства Израиль", - говорится в заявлении.

"Мейтам несколько раз летал в Иран, где получал знания", - продолжили в пресс-службе, отметив, что "его устранение наносит существенный ущерб возможностям воздушной обороны "Хезболлах".

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