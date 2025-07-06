ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира морских сил ХАМАС

Израильские военные ликвидировали командира морских сил движения ХАМАС на севере сектора Газа.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В понедельник (30 июня - ред.) Армия обороны Израиля на основе данных разведки нанесла удар и уничтожила террориста Рамзи Рамдана Абеда Али Салеха - командира морского подразделения ХАМАС в северной части сектора", - говорится в сообщении.
По данным военных, в ходе удара вместе с Рамзи Салехом были ликвидированы еще несколько боевиков ХАМАС, включая заместителя командира минометного подразделения ХАМАС Хишама Мансура и боевика из минометного подразделения Насима Сабху.