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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира морских сил ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира морских сил ХАМАС Израильские военные ликвидировали командира морских сил движения ХАМАС на севере сектора Газа.
Другие страны
6 июля 2025 г. 17:11
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира морских сил ХАМАС

Израильские военные ликвидировали командира морских сил движения ХАМАС на севере сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В понедельник (30 июня - ред.) Армия обороны Израиля на основе данных разведки нанесла удар и уничтожила террориста Рамзи Рамдана Абеда Али Салеха - командира морского подразделения ХАМАС в северной части сектора", - говорится в сообщении.

По данным военных, в ходе удара вместе с Рамзи Салехом были ликвидированы еще несколько боевиков ХАМАС, включая заместителя командира минометного подразделения ХАМАС Хишама Мансура и боевика из минометного подразделения Насима Сабху.

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Версия на английском языке IDF says Hamas naval commander killed
Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS-ın dəniz qüvvələrinin komandirini zərərsizləşdirdiyini açıqlayıb

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