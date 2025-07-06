ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира морских сил ХАМАС

Израильские военные ликвидировали командира морских сил движения ХАМАС на севере сектора Газа.

Израильские военные ликвидировали командира морских сил движения ХАМАС на севере сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В понедельник (30 июня - ред.) Армия обороны Израиля на основе данных разведки нанесла удар и уничтожила террориста Рамзи Рамдана Абеда Али Салеха - командира морского подразделения ХАМАС в северной части сектора", - говорится в сообщении.

По данным военных, в ходе удара вместе с Рамзи Салехом были ликвидированы еще несколько боевиков ХАМАС, включая заместителя командира минометного подразделения ХАМАС Хишама Мансура и боевика из минометного подразделения Насима Сабху.