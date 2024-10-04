ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы ячейки ХАМАС в Тулькарме

Израильские военные ликвидировали в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан главу местной ячейки радикального палестинского движения ХАМАС.

Израильские военные ликвидировали в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан главу местной ячейки радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

По ее информации, ликвидированный в результате авиаудара Захи Ясир ар-Разак Уфи был "главой террористической сети ХАМАС в Тулькарме". Вместе с ним были уничтожены еще несколько палестинских радикалов, "участвовавших в террористической сети Тулькарма", заявили в армии.

Согласно сведениям военных, Уфи занимался планированием попытки теракта в районе еврейского поселения Атерет на Западном берегу в начале сентября.

Кроме того, он "поставлял вооружение множеству террористов в этом районе", планировал и возглавлял значительное количество других террористических атак, направленных против населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан и в израильском тылу.