ЦАХАЛ заявил о ликвидации главного ракетчика "Исламского джихада" в Газе

Израильские военные устранили в секторе Газа командующего ракетными силами в составе вооруженных формирований радикального палестинского движения "Исламский джихад" Халеда Абу Дакку.

Израильские военные устранили в секторе Газа командующего ракетными силами в составе вооруженных формирований радикального палестинского движения "Исламский джихад" Халеда Абу Дакку.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В нем говорится о том, что Абу Дакка действовал внутри гуманитарной зоны в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа. Он отвечал за командование многочисленными атаками против израильских мирных граждан и военнослужащих ЦАХАЛ.

"Начиная с 7 октября 2023 года Абу Дакка "руководил ракетными атаками против населенных пунктов на юге Израиля", - заявили в пресс-службе.