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ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине

ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со службой общей безопасности (ШАБАК) заявила о ликвидации двух высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
18 августа 2024 г. 03:49
ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со службой общей безопасности (ШАБАК) заявила о ликвидации двух высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Ликвидировали в Дженине двух высокопоставленных террористов ХАМАС", - отметили в сообщении, уточнив, что они участвовали в планировании стрельбы в долине Иордана.

По информации пресс-службы израильской армии, одного из ликвидированных членов ХАМАС обвинили в причастности к террористическим атакам. Он занимался изготовлением взрывных устройств. Другой членов палестинского движения отвечал за военную инфраструктуру ХАМАС.

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