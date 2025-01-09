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ЦАХАЛ заявил о ликвидации четырех полевых командиров бригады ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации четырех полевых командиров бригады ХАМАС Израильские военные ликвидировали ударами с воздуха четырех полевых командиров бригады города Газа палестинского радикального движения ХАМАС.
Другие страны
9 января 2025 г. 23:11
ЦАХАЛ заявил о ликвидации четырех полевых командиров бригады ХАМАС

Израильские военные ликвидировали ударами с воздуха четырех полевых командиров бригады города Газа палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ВВС Израиля уничтожили командира батальона "Сабра" в бригаде города Газа террористической организации ХАМАС Усаму Абу Намоса. В ходе дополнительного авиаудара был ликвидирован заместитель командира батальона "Сабра" Махмуд Аль-Тарк. Кроме того, были уничтожены два командира роты спецназа "Нухба" в батальоне "Сабра" движения ХАМАС Махмуд Шахин и Хамада Дири", - говорится в заявлении.

В армейском ведомстве отметили, что ЦАХАЛ продолжит действовать против террористов ХАМАС.

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