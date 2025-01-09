ЦАХАЛ заявил о ликвидации четырех полевых командиров бригады ХАМАС

Израильские военные ликвидировали ударами с воздуха четырех полевых командиров бригады города Газа палестинского радикального движения ХАМАС.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"ВВС Израиля уничтожили командира батальона "Сабра" в бригаде города Газа террористической организации ХАМАС Усаму Абу Намоса. В ходе дополнительного авиаудара был ликвидирован заместитель командира батальона "Сабра" Махмуд Аль-Тарк. Кроме того, были уничтожены два командира роты спецназа "Нухба" в батальоне "Сабра" движения ХАМАС Махмуд Шахин и Хамада Дири", - говорится в заявлении.
В армейском ведомстве отметили, что ЦАХАЛ продолжит действовать против террористов ХАМАС.