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ЦАХАЛ заявил о ликвидации 65 террористов за время операции на Западном берегу

ЦАХАЛ заявил о ликвидации 65 террористов за время операции на Западном берегу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации 65 террористов в ходе начатой в конце января контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
16 февраля 2025 г. 09:59
ЦАХАЛ заявил о ликвидации 65 террористов за время операции на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации 65 террористов в ходе начатой в конце января контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Согласно ее заявлению, силы безопасности Израиля ликвидировали более 65 террористов, конфисковали использовавшееся ими оружие и военную технику в рамках их усилий по борьбе с терроризмом по всему Западному берегу. "Силы будут продолжать неустанно работать над пресечением террористической деятельности и обеспечением безопасности мирных жителей Израиля", - указала армейская пресс-служба.

Военные также сообщили, что командование ЦАХАЛ готовится к следующему этапу обмена пленными в соответствии с заключенным 15 января соглашением об освобождении удерживаемых в Газе заложников в обмен на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. Войска остаются в состоянии повышенной боевой готовности, укрепляя оборону и предупреждая палестинских чиновников о недопустимости публичных приветствий и празднований в честь освобожденных заключенных. Израиль будет проводить политику абсолютной нетерпимости к проявлениям поддержки терроризма на Западном берегу, отметили в ЦАХАЛе.

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