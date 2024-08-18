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ЦАХАЛ заявил о ликвидации 20 радикалов при рейдах на юге Газы

ЦАХАЛ заявил о ликвидации 20 радикалов при рейдах на юге Газы Израильские военные в ходе рейдов в районе города Рафах на юге сектора Газа ликвидировали 20 вооруженных радикалов.
Другие страны
18 августа 2024 г. 12:30
ЦАХАЛ заявил о ликвидации 20 радикалов при рейдах на юге Газы

Израильские военные в ходе рейдов в районе города Рафах на юге сектора Газа ликвидировали 20 вооруженных радикалов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Отмечается, что войска в этом районе нанесли удары по террористическим объектам, обнаружили большое количество оружия и военной техники, а также ударами с воздуха уничтожили заряженные ракетные установки в районе Хан-Юниса.

"Армейские подразделения также продолжают операции и уничтожают вооруженных террористов в районах городов Хан-Юнис на юге и Дейр-эль-Балах в центральной части анклава, а также по всему сектору Газа", - резюмировали в ведомстве.

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Версия на английском языке IDF kills 20 Hamas terrorists in Rafah, destroys rocket launchers aimed at Israel

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