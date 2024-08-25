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ЦАХАЛ заявил о ликвидации 20 радикалов "Хезболлах"

ЦАХАЛ заявил о ликвидации 20 радикалов "Хезболлах" Израильские военные за последние дни уничтожили 20 радикалов движения "Хезболлах" и нанесли удары по 70 военным объектам в Ливане, включая склады с оружием и боеприпасами.
Другие страны
25 августа 2024 г. 03:20
ЦАХАЛ заявил о ликвидации 20 радикалов Хезболлах

Израильские военные за последние дни уничтожили 20 радикалов движения "Хезболлах" и нанесли удары по 70 военным объектам в Ливане, включая склады с оружием и боеприпасами.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"На севере Израиля войска продолжают решительно действовать против "Хезболлах", за последние дни армия Израиля нанесла удары по 70 террористическим целям, включая склады с боеприпасами и оружием, а также уничтожила более 20 террористов, включая высокопоставленных командиров ракетных сил "Хезболлах", - сказал он.

По словам Хагари, Израиль "атакует военные и террористические объекты, а "Хезболлах" обстреливает гражданские районы и гражданских лиц".

Представитель ЦАХАЛ добавил, что "оперативный подход" израильских военных состоит в том, чтобы "в наступлении наносить систематические и упорядоченные удары" с целью ослабить "Хезболлах", а "на оборонительном фронте - сосредоточиться на устранении угроз, одновременно уничтожая террористов, включая командиров". У армии Израиля "есть широкий спектр планов наступательных действий", и она будет действовать "в соответствии с решениями, принятыми на политическом уровне", заключил Хагари.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu "Hizbullah"ın 20 üzvünü zərərsizləşdirib

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