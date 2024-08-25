ЦАХАЛ заявил о ликвидации 20 радикалов "Хезболлах"

Израильские военные за последние дни уничтожили 20 радикалов движения "Хезболлах" и нанесли удары по 70 военным объектам в Ливане, включая склады с оружием и боеприпасами.
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"На севере Израиля войска продолжают решительно действовать против "Хезболлах", за последние дни армия Израиля нанесла удары по 70 террористическим целям, включая склады с боеприпасами и оружием, а также уничтожила более 20 террористов, включая высокопоставленных командиров ракетных сил "Хезболлах", - сказал он.
По словам Хагари, Израиль "атакует военные и террористические объекты, а "Хезболлах" обстреливает гражданские районы и гражданских лиц".
Представитель ЦАХАЛ добавил, что "оперативный подход" израильских военных состоит в том, чтобы "в наступлении наносить систематические и упорядоченные удары" с целью ослабить "Хезболлах", а "на оборонительном фронте - сосредоточиться на устранении угроз, одновременно уничтожая террористов, включая командиров". У армии Израиля "есть широкий спектр планов наступательных действий", и она будет действовать "в соответствии с решениями, принятыми на политическом уровне", заключил Хагари.