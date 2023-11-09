ЦАХАЛ заявил о готовности на небольшие гуманитарные паузы в Газе

Израиль согласен лишь на небольшие гуманитарные паузы в секторе Газа для поставки гумпомощи, без долгосрочного режима прекращения огня.

Израиль согласен лишь на небольшие гуманитарные паузы в секторе Газа для поставки гумпомощи, без долгосрочного режима прекращения огня.

Как передает Report, об этом заявили в четверг в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Прекращения огня не будет. Есть тактические, локальные паузы для поставки гуманитарной помощи жителям Газы. Эти гуманитарные паузы ограничены по времени и площади", - говорится в заявлении ЦАХАЛ в соцсети.

Отмечается, что израильские военные также открывают гуманитарные коридоры для мирных жителей Газы, чтобы они могли временно перебраться на юг анклава в более безопасные районы и получить там гуманитарную помощь.