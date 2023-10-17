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ЦАХАЛ заявил, что убит один из главных военных руководителей ХАМАС

ЦАХАЛ заявил, что убит один из главных военных руководителей ХАМАС Армия обороны Израиля, объявила, что убит один из основных военных руководителей движения ХАМАС Аймана Нофала.
Другие страны
17 октября 2023 г. 19:31
ЦАХАЛ заявил, что убит один из главных военных руководителей ХАМАС

Армия обороны Израиля, объявила, что убит один из основных военных руководителей движения ХАМАС Айман Нофал.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

"Военные назвали Нофала одним из главарей организации и напомнили, что он был близок к Мухаммеду Дейфу - военному лидеру террористической группировки", - отмечает издание.

Нофал (известный и как Абу Ахмед) был членом военного совета ХАМАС и главой центрального командования "Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама" - военного крыла ХАМАС. В ЦАХАЛ его считали ответственным за теракты против обычных израильтян и сотрудников сил безопасности страны, и за разработку и производство оружия. В ЦАХАЛ уточнили, что устранение Нофала стало результатом совместных усилий Общей службы безопасности Израиля и Управления военной разведки.

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