ЦАХАЛ заявил, что убит один из главных военных руководителей ХАМАС

Армия обороны Израиля, объявила, что убит один из основных военных руководителей движения ХАМАС Айман Нофал.
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"Военные назвали Нофала одним из главарей организации и напомнили, что он был близок к Мухаммеду Дейфу - военному лидеру террористической группировки", - отмечает издание.
Нофал (известный и как Абу Ахмед) был членом военного совета ХАМАС и главой центрального командования "Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама" - военного крыла ХАМАС. В ЦАХАЛ его считали ответственным за теракты против обычных израильтян и сотрудников сил безопасности страны, и за разработку и производство оружия. В ЦАХАЛ уточнили, что устранение Нофала стало результатом совместных усилий Общей службы безопасности Израиля и Управления военной разведки.