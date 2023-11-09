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ЦАХАЛ заявил, что с 7 октября по Израилю выпущено 9 500 ракет

ЦАХАЛ заявил, что с 7 октября по Израилю выпущено 9 500 ракет Израильские военные зафиксировали за время обострения обстановки в регионе, начавшегося 7 октября, запуски 9 500 ракет и десятков летательных аппаратов по территории страны.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 22:32
ЦАХАЛ заявил, что с 7 октября по Израилю выпущено 9 500 ракет

Израильские военные зафиксировали за время обострения обстановки в регионе, начавшегося 7 октября, запуски 9 500 ракет и десятков летательных аппаратов по территории страны.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"С начала войны в сторону Израиля было запущено порядка 9 500 ракет и десятки летательных аппаратов. Военнослужащие сил противовоздушной обороны перехватили сотни ракет в защищенных районах, а после входа сухопутных сил в сектор Газа очевидно заметное сокращение числа ракетных запусков", - говорится в сообщении.

Напомним, что очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта произошел после ракетного обстрела израильской территории рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны".

Операция, которая продолжается по сей день, получила название "Железные мечи".

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Версия на азербайджанском языке Oktyabrın 7-dən indiyədək İsrailə 9 500 raket atılıb

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