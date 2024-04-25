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ЦАХАЛ заявил, что продолжит преследовать ХАМАС до освобождения всех похищенных

ЦАХАЛ заявил, что продолжит преследовать ХАМАС до освобождения всех похищенных Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит преследовать боевиков палестинской радикальной группировки ХАМАС до тех пор, пока экстремисты не освободят всех похищенных в октябре прошлого года заложников.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 09:22
ЦАХАЛ заявил, что продолжит преследовать ХАМАС до освобождения всех похищенных

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит преследовать боевиков палестинской радикальной группировки ХАМАС до тех пор, пока экстремисты не освободят всех похищенных в октябре прошлого года заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари.

"До тех пор, пока ХАМАС не освободит похищенных, ЦАХАЛ будет продолжать преследовать [ХАМАС] повсюду в Газе, не останется камня на камне в результате наших усилий по их поиску", - подчеркнул Хагари. Комментируя публикацию экстремистами видео, на котором запечатлен польский заложник Гирш Гольдберг, похищенный 7 октября 2023 года, представитель армейской пресс-службы назвал это "актом психологического террора".

"Это является не только напоминанием о том, что сделал ХАМАС 7 октября, но и свидетельством того, насколько шокирующими были действия этой террористической организации, которая терроризирует похищенных, а также их семьи", - указал генерал.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu: Girovlar azad edilənə qədər HƏMAS-la mübarizə davam edəcək
Версия на английском языке IDF says it will continue to pursue Hamas until all hostages are released

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