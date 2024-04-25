ЦАХАЛ заявил, что продолжит преследовать ХАМАС до освобождения всех похищенных

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит преследовать боевиков палестинской радикальной группировки ХАМАС до тех пор, пока экстремисты не освободят всех похищенных в октябре прошлого года заложников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит преследовать боевиков палестинской радикальной группировки ХАМАС до тех пор, пока экстремисты не освободят всех похищенных в октябре прошлого года заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари.

"До тех пор, пока ХАМАС не освободит похищенных, ЦАХАЛ будет продолжать преследовать [ХАМАС] повсюду в Газе, не останется камня на камне в результате наших усилий по их поиску", - подчеркнул Хагари. Комментируя публикацию экстремистами видео, на котором запечатлен польский заложник Гирш Гольдберг, похищенный 7 октября 2023 года, представитель армейской пресс-службы назвал это "актом психологического террора".

"Это является не только напоминанием о том, что сделал ХАМАС 7 октября, но и свидетельством того, насколько шокирующими были действия этой террористической организации, которая терроризирует похищенных, а также их семьи", - указал генерал.