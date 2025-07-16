ЦАХАЛ заявил, что не был готов к хаосу на границе с Сирией

По данным Армии обороны Израиля, несколько сотен друзов, проживающих в Израиле, сегодня пересекли границу с Сирией на фоне протестов против столкновений в Эс-Сувейде.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
Армия обороны Израиля сообщает, что военнослужащие работают над тем, чтобы вернуть их в Израиль. Военные признают, что не были готовы к произошедшему.
Тем временем военные заявляют, что им удалось предотвратить проникновение сирийских друзов в Израиль из района Хадер на юге Сирии.
По данным ЦАХАЛ, сирийские правительственные войска контролируют более 70% города Эс-Сувейда. В самом городе находится около 200 военнослужащих, а на окраинах — 1000.
Израиль предупредил, что нанесёт удар по сирийским войскам, если они не покинут город.