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ЦАХАЛ заявил, что не был готов к хаосу на границе с Сирией

ЦАХАЛ заявил, что не был готов к хаосу на границе с Сирией ЦАХАЛ заявил, что не был готов к хаосу на границе с Сирией
Другие страны
16 июля 2025 г. 17:05
ЦАХАЛ заявил, что не был готов к хаосу на границе с Сирией

По данным Армии обороны Израиля, несколько сотен друзов, проживающих в Израиле, сегодня пересекли границу с Сирией на фоне протестов против столкновений в Эс-Сувейде.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Армия обороны Израиля сообщает, что военнослужащие работают над тем, чтобы вернуть их в Израиль. Военные признают, что не были готовы к произошедшему.

Тем временем военные заявляют, что им удалось предотвратить проникновение сирийских друзов в Израиль из района Хадер на юге Сирии.

По данным ЦАХАЛ, сирийские правительственные войска контролируют более 70% города Эс-Сувейда. В самом городе находится около 200 военнослужащих, а на окраинах — 1000.

Израиль предупредил, что нанесёт удар по сирийским войскам, если они не покинут город.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Müdafiə Qüvvələri Suriya sərhədində xaosa hazır olmadığını bildirib

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