ЦАХАЛ заявил, что не был готов к хаосу на границе с Сирией

ЦАХАЛ заявил, что не был готов к хаосу на границе с Сирией

ЦАХАЛ заявил, что не был готов к хаосу на границе с Сирией

https://images.report.az/photo/dd42567e-7840-3327-adad-9b5e4ab0f1ed.jpg https://images.report.az/photo/dd42567e-7840-3327-adad-9b5e4ab0f1ed.jpg

По данным Армии обороны Израиля, несколько сотен друзов, проживающих в Израиле, сегодня пересекли границу с Сирией на фоне протестов против столкновений в Эс-Сувейде. Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel. Армия обороны Израиля сообщает, что военнослужащие работают над тем, чтобы вернуть их в Израиль. Военные признают, что не были готовы к произошедшему. Тем временем военные заявляют, что им удалось предотвратить проникновение сирийских друзов в Израиль из района Хадер на юге Сирии. По данным ЦАХАЛ, сирийские правительственные войска контролируют более 70% города Эс-Сувейда. В самом городе находится около 200 военнослужащих, а на окраинах — 1000. Израиль предупредил, что нанесёт удар по сирийским войскам, если они не покинут город. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram