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ЦАХАЛ запустил ракету-перехватчик по подозрительной цели на севере Израиля

ЦАХАЛ запустил ракету-перехватчик по подозрительной цели на севере Израиля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) запустил ракету-перехватчик по подозрительной цели на севере Израиля.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 12:42

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) запустил ракету-перехватчик по подозрительной цели на севере Израиля.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

"После сигналов тревоги, прозвучавших на севере Израиля, предупреждавших о проникновении вражеского летательного аппарата, в направлении подозрительной воздушной цели была запущена ракета-перехватчик. После запуска ракеты-перехватчика снова прозвучали сирены", - говорится в сообщении.

"Инцидент исчерпан", - добавили в пресс-службе.

Ранее в субботу военные проинформировали о срабатывании сирен воздушной тревоги на севере Израиля.

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