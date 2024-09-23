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ЦАХАЛ займется распределением помощи в Газе

ЦАХАЛ займется распределением помощи в Газе Правительство Израиля может поручить вооруженным силам заняться распределением поставляемой в сектор Газа гуманитарной помощи, чтобы предотвратить захват таких грузов боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 08:54
ЦАХАЛ займется распределением помощи в Газе

Правительство Израиля может поручить вооруженным силам заняться распределением поставляемой в сектор Газа гуманитарной помощи, чтобы предотвратить захват таких грузов боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, Армия обороны Израиля должна разработать и представить премьер-министру Биньямину Нетаньяху и главе военного ведомства Йоаву Галанту соответствующие меры в ближайшие дни. Это должно предотвратить захват гуманитарной помощи ХАМАС и ее последующую перепродажу.

При этом издание подчеркивает, что начальник Генштаба армии Герци Халеви выступает против того, чтобы вооруженные силы самостоятельно распределяли такие грузы. Сейчас этим занимаются международные гуманитарные организации.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

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