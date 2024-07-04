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ЦАХАЛ: Зафиксированы пуски 200 ракет и более 20 воздушных целей из Ливана

ЦАХАЛ: Зафиксированы пуски 200 ракет и более 20 воздушных целей из Ливана Со стороны Ливана по северным территориям Израиля было выпущено около 200 ракет и более 20 подозрительных воздушных целей.
Другие страны
4 июля 2024 г. 17:40
ЦАХАЛ: Зафиксированы пуски 200 ракет и более 20 воздушных целей из Ливана

Со стороны Ливана по северным территориям Израиля было выпущено около 200 ракет и более 20 подозрительных воздушных целей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"После того, как сегодня утром на севере Израиля прозвучали сирены, были зафиксированы пуски около 200 снарядов и более 20 подозрительных воздушных целей, из Ливана по территорию Израиля. Некоторые из них были перехвачены системами ПВО Армии обороны Израиля и силами ВВС", - сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Портал Ynet назвал эту атаку со стороны движения "Хезболлах" самой сильной по интенсивности обстрелов с 7 октября 2023 года, когда на Ближнем Востоке начался очередной виток эскалации конфликта.

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