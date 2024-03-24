ЦАХАЛ зафиксировал около 50 ракетных запусков ракет из Ливана

Израильские военные зафиксировали порядка 50 ракетных запусков из Ливана по северу Израиля и нанесли удары по районам, откуда осуществлялись обстрелы.

Израильские военные зафиксировали порядка 50 ракетных запусков из Ливана по северу Израиля и нанесли удары по районам, откуда осуществлялись обстрелы.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад было зафиксировано около 50 запусков ракет из Ливана в сторону северного Израиля, несколько из них были перехвачены, остальные упали в незаселенной местности. Самолеты нанесли удары по пусковым установкам, из которых были идентифицированы некоторые запуски", - говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).