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ЦАХАЛ за 15 месяцев боев в Газе ликвидировал 20 тыс. боевиков ХАМАС

ЦАХАЛ за 15 месяцев боев в Газе ликвидировал 20 тыс. боевиков ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за почти 15 месяцев военной операции в секторе Газа ликвидировала около 20 тыс. вооруженных радикалов из палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
22 января 2025 г. 01:37
ЦАХАЛ за 15 месяцев боев в Газе ликвидировал 20 тыс. боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за почти 15 месяцев военной операции в секторе Газа ликвидировала около 20 тыс. вооруженных радикалов из палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу, с таким заявлением выступил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

"Военное крыло ХАМАС пострадало очень сильно, большая часть руководства организации была ликвидирована, начиная с Яхьи Синвара. ЦАХАЛ ликвидировал около 20 тыс. боевиков-террористов ХАМАС", - сказал Халеви в ходе видеообращения после прошения об отставке.

Он также сообщил, что за время военных действий против движения "Хезболлах" ЦАХАЛ уничтожил порядка 4 тыс. радикалов этой ливанской организации, включая ее лидера Хасана Насруллу.

Ранее Халеви заявил об отставке, указав датой своего ухода с должности 6 марта, пояснив, что оставшееся время он будет заниматься завершением внутриармейского расследования обстоятельств атаки 7 октября 2023 года и укреплением текущей обороны армии Израиля.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu 15 ayda 20 min “HƏMAS” yaraqlısını məhv edib

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