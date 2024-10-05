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ЦАХАЛ выпустил еще одно предупреждение об эвакуации из пригорода Бейрута

ЦАХАЛ выпустил еще одно предупреждение об эвакуации из пригорода Бейрута Израильские военные распространили очередное предупреждение для жителей Бейрута об эвакуации из двух районов, расположенных в южном предместье ливанской столицы.
Другие страны
5 октября 2024 г. 05:24
ЦАХАЛ выпустил еще одно предупреждение об эвакуации из пригорода Бейрута

Израильские военные распространили очередное предупреждение для жителей Бейрута об эвакуации из двух районов, расположенных в южном предместье ливанской столицы.

Как передает Report об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри на своей странице в соцсети Х.

"Новое срочное предупреждение жителям южного пригорода, в частности, тем, кто проживает в зданиях, указанных на картах, в районах Бурдж-эль-Баражна и Харет-Хорейк. Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей необходимо немедленно покинуть это и соседние здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 м", - говорится в публикации.

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