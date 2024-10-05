ЦАХАЛ выпустил еще одно предупреждение об эвакуации из пригорода Бейрута

Израильские военные распространили очередное предупреждение для жителей Бейрута об эвакуации из двух районов, расположенных в южном предместье ливанской столицы.

Израильские военные распространили очередное предупреждение для жителей Бейрута об эвакуации из двух районов, расположенных в южном предместье ливанской столицы.

Как передает Report об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри на своей странице в соцсети Х.

"Новое срочное предупреждение жителям южного пригорода, в частности, тем, кто проживает в зданиях, указанных на картах, в районах Бурдж-эль-Баражна и Харет-Хорейк. Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей необходимо немедленно покинуть это и соседние здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 м", - говорится в публикации.