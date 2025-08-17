О нас

ЦАХАЛ вскоре перейдет к следующему этапу операции в городе Газа

Операция "Колесницы Гидеона" достигла поставленных целей, а израильские войска вскоре перейдут к ее следующему этапу в городе Газа.
17 августа 2025 г. 16:49
ЦАХАЛ вскоре перейдет к следующему этапу операции в городе Газа

Операция "Колесницы Гидеона" достигла поставленных целей, а израильские войска вскоре перейдут к ее следующему этапу в городе Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление сделал начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир в ходе посещения израильских войск в палестинском анклаве.

"Операция "Колесницы Гидеона" достигла своих целей, ХАМАС уже не обладает теми возможностями, которые были до операции, мы нанесли радикалам сокрушительный удар", - распространила его слова армейская пресс-служба.

"Вскоре мы (ЦАХАЛ - ред.) перейдем к следующему этапу операции "Колесницы Гидеона", в рамках которого продолжим наращивать удары по ХАМАС в городе Газа до окончательного разгрома (ХАМАС - ред.)", - добавил начальник Генштаба.

