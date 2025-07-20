ЦАХАЛ впервые проведет наземную операцию в Дейр-эль-Балахе в центре Газы

Армия обороны Израиля призвала эвакуироваться палестинцев, проживающих на юго-западе Дейр-эль-Балаха в центральной части Газы.

Армия обороны Израиля призвала эвакуироваться палестинцев, проживающих на юго-западе Дейр-эль-Балаха в центральной части Газы.

Как передает Report со ссылкой на The Times of İsrael, впервые с начала войны в этом районе начнутся наземные операции.

"ЦАХАЛ продолжает активно действовать над уничтожением возможностей врага и террористической инфраструктуры в этом районе, расширяя свою деятельность в районе, где ранее не действовал", - написал в соцсети Х представитель армии Израиля полковник Авихай Адраи.

Отмечается, что гражданскому населению рекомендовано направиться на юг, в сторону Аль-Маваси.

По оценкам Армии обороны Израиля, по состоянию на май, в центральной части Газы проживает около 350 000 палестинцев. Сколько палестинцев находится в зоне, где объявили эвакуацию, неизвестно.