ЦАХАЛ: В школе в Газе находились 20 боевиков и командиров ХАМАС

По меньшей мере 20 представителей палестинского движения ХАМАС находились в школе Аль-Табаин в городе Газа, по которой был нанесен удар.

По меньшей мере 20 представителей палестинского движения ХАМАС находились в школе Аль-Табаин в городе Газа, по которой был нанесен удар.

Как передает Report, об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"По данным разведки ЦАХАЛ, по меньшей мере 20 боевиков и высокопоставленных командиров находились в здании в момент удара", - сказано в сообщении.

При ЦАХАЛ назвал поступавшие данные о числе пострадавших завышенными.

Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек.