ЦАХАЛ: Утром по Израилю из Ливана было запущено более 100 ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала утром запуск 105 ракет из Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала утром запуск 105 ракет из Ливана.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы в Telegram.

"Вслед за сиренами, прозвучавшими в северных районах Израиля между 06:24 и 06:32, а также 06:52 и 07:00, было зафиксировано проникновение на израильскую территорию со стороны Ливана около 85 снарядов", - указывается в сообщении. Часть из них была перехвачена.

Кроме того, в Изреельской долине было зафиксировано вхождение в воздушное пространство Израиля еще 20 ракет со стороны Ливана.

Падение ракет и обломков зафиксировано в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет. Противопожарная служба занимается ликвидацией очагов возгорания в указанных районах.