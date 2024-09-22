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ЦАХАЛ: Утром по Израилю из Ливана было запущено более 100 ракет

ЦАХАЛ: Утром по Израилю из Ливана было запущено более 100 ракет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала утром запуск 105 ракет из Ливана.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 09:42
ЦАХАЛ: Утром по Израилю из Ливана было запущено более 100 ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала утром запуск 105 ракет из Ливана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы в Telegram.

"Вслед за сиренами, прозвучавшими в северных районах Израиля между 06:24 и 06:32, а также 06:52 и 07:00, было зафиксировано проникновение на израильскую территорию со стороны Ливана около 85 снарядов", - указывается в сообщении. Часть из них была перехвачена.

Кроме того, в Изреельской долине было зафиксировано вхождение в воздушное пространство Израиля еще 20 ракет со стороны Ливана.

Падение ракет и обломков зафиксировано в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет. Противопожарная служба занимается ликвидацией очагов возгорания в указанных районах.

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Версия на английском языке Israel Defense Force: Over 100 rockets launched from Lebanon towards Israel

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