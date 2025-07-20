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ЦАХАЛ уничтожил подземные туннели боевиков ХАМАС на севере Газы

ЦАХАЛ уничтожил подземные туннели боевиков ХАМАС на севере Газы В Джебалии на севере Газы в ходе операций Армии Израиля было уничтожено 2,7 километра туннелей.
Другие страны
20 июля 2025 г. 13:27
ЦАХАЛ уничтожил подземные туннели боевиков ХАМАС на севере Газы

В Джебалии на севере Газы в ходе операций Армии Израиля было уничтожено 2,7 километра туннелей.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Боевые подразделения 401-й бригады под командованием 162-й дивизии действуют в районе Джебалии на севере Газы. Подразделения углубляют наземные операции в деревне Джабалия и ведут борьбу с террористическими организациями в этом районе", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что инженерные войска 401-й бригады обнаружили и уничтожили в данном районе несколько подземных туннелей общей длиной 2,7 километра и глубиной 20 метров.

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