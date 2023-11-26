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ЦАХАЛ уничтожил палестинскую передвижную пороховую лабораторию

ЦАХАЛ уничтожил палестинскую передвижную пороховую лабораторию Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила передвижную лабораторию по созданию взрывчатки на территории лагеря беженцев в Дженине.
Другие страны
26 ноября 2023 г. 17:12
ЦАХАЛ уничтожил палестинскую передвижную пороховую лабораторию

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила передвижную лабораторию по созданию взрывчатки на территории лагеря беженцев в Дженине.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Отмечается о ликвидации пятерых подозреваемых в терроризме и аресте 21 человека, объявленного в розыск по аналогичному обвинению. Также сообщается об аресте сторонника ХАМАС, устроившего стрельбу 19 августа 2023 года.

Всего на территории Западного берега Иордана в ходе очередной операции ЦАХАЛ и ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля) были арестованы 29 человек, а с начала войны ХАМАС и Израиля на территории Западного берега были арестованы свыше 2 тыс. подозреваемых в терроризме, из которых около 1 100 - сторонники ХАМАС.

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Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS-ın partlayıcı maddə hazırlayan mobil laboratoriyasını məhv edib

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