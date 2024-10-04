О нас

ЦАХАЛ уничтожил оружие и террористическую инфраструктуру на юге Ливана

ЦАХАЛ уничтожил оружие и террористическую инфраструктуру на юге Ливана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила оружие и террористическую инфраструктуру на юге Ливана.
Другие страны
4 октября 2024 г. 08:57
ЦАХАЛ уничтожил оружие и террористическую инфраструктуру на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила оружие и террористическую инфраструктуру на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что боевые подразделения бригады "Голани" под командованием 36-й дивизии в течение последних суток участвовали в продолжающихся наземных операциях на юге Ливана.

Сообщается, что военнослужащие "уничтожали оружие и террористическую инфраструктуру, а также уничтожали террористов как в бою, так и при содействии ВВС Израиля".

В ходе другого рейда, пишет газета со ссылкой на информацию ЦАХАЛ, солдаты "обнаружили и захватили оружие и другую террористическую инфраструктуру", включая огнестрельное оружие и средства наблюдения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Livanın cənubunda silah və terror infrastrukturunu məhv edib
Версия на английском языке IDF destroys weapons, terrorist infrastructure in southern Lebanon

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi