ЦАХАЛ уничтожил оружие и террористическую инфраструктуру на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила оружие и террористическую инфраструктуру на юге Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила оружие и террористическую инфраструктуру на юге Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что боевые подразделения бригады "Голани" под командованием 36-й дивизии в течение последних суток участвовали в продолжающихся наземных операциях на юге Ливана.

Сообщается, что военнослужащие "уничтожали оружие и террористическую инфраструктуру, а также уничтожали террористов как в бою, так и при содействии ВВС Израиля".

В ходе другого рейда, пишет газета со ссылкой на информацию ЦАХАЛ, солдаты "обнаружили и захватили оружие и другую террористическую инфраструктуру", включая огнестрельное оружие и средства наблюдения.